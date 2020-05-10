Инсайдер НБА: «Никс» должны бороться на драфте за Ламело Болла

Известный инсайдер НБА Чед Форд порассуждал, что может произойти в этом году на драфте. Форд считает, что «Нью-Йорк Никс» могут захотеть выменять высокий пик драфта, чтобы получить возможность выбрать 18-летнего разыгрывающего защитника Ламело Болла, выступающего за австралийский клуб «Иллавара Хоукс». Он младший брат разыгрывающего защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болла, выбранного на драфте 2017 года «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде под общим вторым номером.



«Думаю, только одна команда может по-настоящему пошуметь на драфте — «Нью-Йорк Никс». У них есть активы, и они, скорее всего, получат в лотерее достаточно высокий пик. А если выбирать игрока, за которого им есть смысл побороться, это, безусловно, Ламело Болл», – сказал Форд в подкасте Locked on Warriors.

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