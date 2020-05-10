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Док Риверс: у нас с «Лейкерс» может быть славная битва в плей-офф

Док Риверс: у нас с «Лейкерс» может быть славная битва в плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Док Риверс, являющийся главным тренером «Лос-Анджелес Клипперс» с лета 2013 года, поделился мнением о возможном дерби с «Лейкерс» в плей-офф сезона-2019/20. Напомним, что сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса 11 марта. Плей-офф должен был стартовать 18 апреля.

«Они стоят на нашем пути. Чтобы попасть туда, куда мы хотим, нам нужно пройти их. То же самое можно сказать и про «Лейкерс» — им нужно пройти через нас. Думаю, это отличная основа для славной битвы. Но проблема в том, что мы на Западе, и нужно пройти много сильных команд, чтобы просто добраться до них», – приводит слова Риверса официальный «твиттер» его команды.

Ранее владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер и его жена Конни пожертвовали $ 25 млн организациям, работающим над вакциной против коронавируса.

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