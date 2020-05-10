Джордан не хотел видеть Леброна в главной роли в «Космическом джеме 2»

Легенда баскетбола Майкл Джордан, сыгравший главную роль в фильме 1996 года с участием мультипликационных героев Looney Tunes «Космический джем», был против выбора Леброна Джеймса на главную роль в продолжении этого фильма, которое должно выйти на экраны 16 июля 2021 года.
Когда в 2016 году у Джордана спросили, кого он хотел бы видеть в качестве преемника во второй части, предположив, что это может быть Леброн или Коби Брайант, Майкл неожиданно сделал выбор в пользу Блэйка Гриффина, который тогда играл за «Лос-Анджелес Клипперс», а сейчас выступает за «Детройт Пистонс». Гриффин был выбран на драфте в 2009 году под первым номером. Об этом сообщает Fadeaway World.
Отметим, что бюджет первой части составил $ 80 млн, а кассовые сборы — $ 230,4 млн. Бюджет второй части вдвое больше — $ 161,9 млн.
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