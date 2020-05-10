У игроков «Ховентуда» и «Сарагосы» обнаружен коронавирус

Сразу у нескольких игроков испанских клубов «Ховентуд» и «Сарагоса» была выявлена коронавирусная инфекция, сообщает Encestando.



Ранее стало известно, что испанская лига договорилась с командами о том, чтобы завершить чемпионат с помощью турнира, в котором примут участие 12 коллективов. Последним днём для возможного принятия решения о судьбе чемпионата Испании сезона-2019/2020 станет 31 мая.



Ранее президент ACB Антонио Мартин отметил, что план по возобновлению чемпионата Испании может быть исполнен только в том случае, если будет полностью гарантировано здоровье игроков, тренеров, судей и других участников.



В настоящий момент испанские клубы уже начали отрывать тренировочные базы. Команды перед открытием комплексов обязаны провести тесты игроков и персонала на коронавирус.