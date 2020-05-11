Джордан рассказал, почему не ушёл из баскетбола в 1992 году

Легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан в документальном фильме «Последний танец» рассказал, что намеревался уйти из баскетбола ещё летом 1992 года и начать карьеру в бейсболе. Он поменял решение, так как хотел выиграть третий чемпионский титул подряд и превзойти Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона.



«Хочу уйти и начать играть в бейсбол. Я бы сделал это сейчас, но Бёрд и Мэджик никогда не выигрывали три чемпионата подряд. И я должен сыграть на Олимпиаде. Если бы не это, уже этим летом играл бы в бейсбол», – сказал Джордан в архивном интервью 1992 года.



«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.