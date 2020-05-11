Экс-форвард «Чикаго» Тони Кукоч назвал лучшего баскетболиста в современной НБА

Бывший форвард «Чикаго Буллз» Тони Кукоч на просьбу назвать своего любимого разыгрывающего в современной НБА ответил, что сейчас командам не требуется такой тип игроков, а лучшим баскетболистом лиги он считает Кевина Дюранта.



«В баскетболе больше не нужен разыгрывающий – игрок, которому ты отдаёшь мяч, чтобы он разгонял атаку. Сейчас так много парней с разными навыками. Отдавать мяч разыгрывающему – это пустая трата времени. Атаку может начать любой. Многие принимают Леброна за разыгрывающего, и это здорово. Но, по моему мнению, Кевин Дюрант – лучший игрок в НБА. Он может легко перевести мяч из защиты в нападение.



Треугольное нападение позволяло любому из нас выполнять роль разыгрывающего, играть под кольцом или занимать позицию в углу в зависимости от ситуации. Не обязательно иметь разыгрывающего, достаточно иметь трёх или четырёх квалифицированных игроков», – написал Кукоч, отвечая на вопросы болельщиков в Reddit.

Кукоч провёл в НБА 13 лет, семь из которых выступал за «Буллз». В составе клуба Тони трижды выигрывал чемпионский перстень и признавался лучшим шестым игроком НБА. Помимо этого на счету хорватского форварда звания самого ценного игрока чемпионата мира и Европы и три приза MVP финала четырёх Евролиги.