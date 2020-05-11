Определены даты проведения мужского баскетбольного Кубка мира 2023 года
Кубок мира 2023 года среди мужских команд пройдёт с 25 августа по 10 сентября, сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола.
Впервые в истории матчи будут проходить в нескольких странах. Игры группового этапа состоятся в Индонезии, Японии и на Филиппинах, финальная часть турнира пройдёт в Маниле. Всего в Кубке мира примут участие 32 команды. Первые квалификационные матчи турнира будут сыграны с 22 по 30 ноября 2021 года.
Мировые баскетбольные первенства проводятся с 1950 года, действующий чемпион — сборная Испании. Сборные США и Югославии чаще всего становились обладателями золотых наград — по пять раз. Национальная команда России два раза занимала второе место по итогам турнира.
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