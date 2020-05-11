Баскетбольная лига Турции досрочно завершила сезон без определения чемпиона

Баскетбольная лига Турции приняла решение досрочно завершить чемпионат страны из-за пандемии коронавируса без определения победителя. Команды, замыкающие турнирную таблицу, не будут понижать в классе. Об этом сообщает Sportando.



На момент остановки регулярного чемпионата в турнирной таблице лидировал «Анадолу Эфес» (21-2). На втором месте располагалась «Каршияка» (20-3), третьим шёл «Галатасарай» (16-7).



Напомним, турецкая лига была последней в Европе, прервавшей турнир из-за пандемии коронавируса.



Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор практически все спортивные соревнования в мире были остановлены.