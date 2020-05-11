Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Баскетбольная лига Турции досрочно завершила сезон без определения чемпиона

Баскетбольная лига Турции досрочно завершила сезон без определения чемпиона
Баскетбол 0

Баскетбольная лига Турции приняла решение досрочно завершить чемпионат страны из-за пандемии коронавируса без определения победителя. Команды, замыкающие турнирную таблицу, не будут понижать в классе. Об этом сообщает Sportando.

На момент остановки регулярного чемпионата в турнирной таблице лидировал «Анадолу Эфес» (21-2). На втором месте располагалась «Каршияка» (20-3), третьим шёл «Галатасарай» (16-7).

Напомним, турецкая лига была последней в Европе, прервавшей турнир из-за пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор практически все спортивные соревнования в мире были остановлены.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020