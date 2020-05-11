Шакила О'Нила заинтересовал турнир пощёчин, проводимый «Дневником Хача»

Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил заинтересовался интернет-шоу «Каменные лица», выходящим на YouTube-канале Амирана Сардарова «Дневник Хача». Пост с видео с турниров по пощёчинам О'Нил опубликовал в своём «инстаграме».



Главным героем видеоролика стал легендарный народный чемпион битвы пощёчин Василий «Пельмень» Камоцкий.

Фото: «Инстаграм» Шакила О'Нила

Первый выпуск шоу «Каменные лица» вышел почти год назад. На впечатляющую победу простого сибирского фермера Василия Камоцкого по прозвищу Пельмень над интернет-фриком Руки-Базуки уже посмотрели более 25 млн человек.



YouTube-канал «Дневник Хача» является одним из популярных в российском сегменте YouTube. На канал подписано более 5,86 млн человек.



О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.



После этого О'Нил выступал за «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс», но на этом отрезке карьеры обошлось без титулов.