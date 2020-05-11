Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Атланта» открыла свой тренировочный центр

«Атланта» открыла свой тренировочный центр
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» открыл свою тренировочную базу, сообщает Ajc.com.

Сообщается, что одновременно в тренировочном центре смогут находиться только четыре игрока, при этом игроки не смогут заниматься в группе, а тренеры и их помощники не имеют права участвовать в тренировках.

Ранее стало известно, что регулярный чемпионат, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится не раньше июня. Завершение чемпионата должно пройти на двух аренах, игры предположительно примут Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения ещё нет.

Регулярный чемпионат НБА был прерван после того, как у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020