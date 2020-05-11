«Атланта» открыла свой тренировочный центр
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» открыл свою тренировочную базу, сообщает Ajc.com.
Сообщается, что одновременно в тренировочном центре смогут находиться только четыре игрока, при этом игроки не смогут заниматься в группе, а тренеры и их помощники не имеют права участвовать в тренировках.
Ранее стало известно, что регулярный чемпионат, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится не раньше июня. Завершение чемпионата должно пройти на двух аренах, игры предположительно примут Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения ещё нет.
Регулярный чемпионат НБА был прерван после того, как у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус.
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