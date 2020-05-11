Антуан Уокер: Майкл Джордан — величайший баскетболист из когда-либо игравших

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Антуан Уокер сказал, что считает легенду НБА Майкла Джордана лучшим баскетболистом в истории.



«Майкл Джордан, очевидно, величайший баскетболист из когда-либо игравших. Леброн Джеймс — лучший баскетболист в НБА на данный момент. Но речь идёт о лиге и величайшем игроке в истории. Джордан был величайшим в 1993-м, когда он закончил карьеру», — рассказал Антуан Уокер в интервью First Things First.



Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.