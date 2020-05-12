«Зенит» готов предложить Калатесу € 2,7 млн в год
Питерский «Зенит» готов предложить трёхлетний контракт разыгрывающему защитнику «Панатинаикоса» Нику Калатесу с годовой зарплатой в € 2,7 млн, сообщает греческое издание Trifilara.
Согласно источнику, «Зенит» намерен построить новую команду вокруг Калатеса, который находится в отличных отношениях с главным тренером питерцев Хави Паскуалем, возглавлявшим ранее «Панатинаикос».
Калатес уже выступал в России, защищая цвета «Локомотива-Кубань» в сезоне-2012/2013. В Единой лиге ВТБ Ник в среднем набирал по 14,1 очка за игру.
В составе «Панатинаикоса» Ник становился чемпионом Евролиги в 2011 году, а в составе сборной Греции завоевал бронзу чемпионата Европы в 2009 году.
Ранее стало известно, что Калатес может пополнить ряды ЦСКА.
«Панатинаикос» может отпустить Калатеса в ЦСКА
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