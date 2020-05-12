Тренер «Сакраменто»: много раз говорил с Базаревичем, его считают сильным специалистом

Главный тренер сборной Сербии и помощник тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» Игор Кокошков поделился воспоминаниями о сборной России и её тренере Сергее Базаревиче на Евробаскете-2017, победителем которого стала сербская команда.

«Мы жили в одном отеле со сборной России и видели друг друга каждый день. Я много раз говорил с тренером вашей сборной Сергеем Базаревичем, которого считают сильным специалистом. К несчастью или к счастью, мы тогда не играли с Россией. Сербия обыграла вас в полуфинале, а мы уже оказались сильнее сербов в решающей игре. Хотя после победы над Испанией мы были на таком кураже, что в финале победили бы, пожалуй, любую сборную. В целом, думаю, Россия может гордиться результатами, которые ваша сборная показала на том чемпионате», — приводят слова Кокошкова «Известия».