Кьюбан против возобновления сезона в НБА сразу с плей-офф
Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан выразил сомнение в целесообразности возобновления сезона в НБА сразу со стадии плей-офф.
«Сколько времени нужно в межсезонье для драфта, тренировок и отдыха парней? В худшем случае можно ужать график и начать играть в конце июня или начале августа. Это просто мои мысли. Провести несколько разминочных игр чемпионата, а затем уже приступать к плей-офф», — отметил Кьюбан в эфире ESPN Dallas.
Ранее Кьюбан высказывался за изменение системы проведения драфта в НБА. По мнению Марка три или четыре раунда драфта вместе двух дадут больше возможностей молодым игрокам. При этом Кьюбан предложил дать возможность игрокам, которых не выбрали на драфте, возвратиться в университет.
Владелец «Далласа» Марк Кьюбан предложил изменить драфт НБА
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