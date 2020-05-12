Стив Керр сравнил рекордные сезоны «Чикаго» и «Голден Стэйт»

Бывший игрок «Чикаго Буллз» и главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр в документальном фильме «Последний танец» заявил, что команда «быков» в сезоне-1995/1996 была сильнее, чем у «воинов» в 2015-2016 годах.

«Буллз», завершившие сезон-1995/1996 с результатом 72-10, – лучшая команда, частью которой мне довелось быть в разные годы», – рассказал Керр.

В сезоне-2015/2016 «Уорриорз» под руководством Керра одержали 73 победы в регулярном чемпионате, превзойдя достижение «Чикаго».



«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.