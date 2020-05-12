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Рейтинг лучших игроков в истории НБА от ESPN: Уэстбрук, Макгрэйди и Картер выше Родмана

Рейтинг лучших игроков в истории НБА от ESPN: Уэстбрук, Макгрэйди и Картер выше Родмана
Баскетбол / НБА 0

Пресс-служба телеканала ESPN опубликовала первую часть своей версии списка 74 лучших игроков в истории НБА. Эксперты провели тысячи сравнений. Они рассматривали общую ценность выступлений и наиболее успешные моменты карьер баскетболистов.

В первой части списка представлены игроки, занявшие места с 74-го по 41-е места:

74. Артис Гилмор
73. Дикембе Мутомбо
72. Дэмиан Лиллард
71. Боб Ланье
70. Тони Паркер
69. Бернард Кинг
68. Пит Маравич
67. Алекс Инглиш
66. Дэйв Коуэнс
65. Пау Газоль
64. Эрл Монро
63. Алонзо Моурнинг
62. Деннис Родман
61. Роберт Пэриш
60. Уиллис Рид
59. Боб Макаду
58. Ману Джинобили
57. Клайд Дрекслер
56. Рэй Аллен
55. Винс Картер
54. Пол Пирс
53. Гэри Пэйтон
52. Трэйси Макгрэйди
51. Джеймс Уорти
50. Уэс Анселд
49. Реджи Миллер
48. Билл Уолтон
47. Джордж Гервин
46. Доминик Уилкинс
45. Энтони Дэвис
44. Элвин Хэйс
43. Рик Бэрри
42. Расселл Уэстбрук
41. Боб Кузи.

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