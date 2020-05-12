Определён весь состав сборной десятилетия Евролиги

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис включён в символическую команду десятилетия (с 2010 по 2020 год) баскетбольной Евролиги, сообщает пресс-служба турнира. В голосовании участвовали болельщики, журналисты, игроки и главные тренеры клубов.
Спанулис привёл «Олимпиакос» к победе в турнире в 2012 году. В финале с ЦСКА он записал на свой счёт 15 очков, а также ассистировал Георгиосу Принтезису перед победным попаданием за 0,7 секунды до сирены. В сезоне-2013 22 очка звёздного разыгрывающего во второй половине финала помогли греческому клубу превзойти «Реал». В обоих случаях Спанулис признавался MVP «Финала четырёх». В 2013 году он получил звание самого ценного игрока всего турнира Евролиги.
Вассилис стал последним игроком, включённым в сборную десятилетия Евролиги. Ранее в этот список вошли: разыгрывающий «Реала» Серхио Юль, защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло, центровой ЦСКА Карл Хайнс, экс-защитник «Реала» Лука Дончич, бывший разыгрывающий ЦСКА и «Олимпиакоса» Милош Теодосич, тяжёлый форвард «Олимпиакоса» Георгиос Принтезис, бывший свингмен «Фенербахче» и «Партизана» Богдан Богданович, а также завершившие карьеру легенды Хуан Карлос Наварро («Барселона») и Димитрис Диамантидис («Панатинаикос»).
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