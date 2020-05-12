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Инсайдер Sportando: «Зенит» не делал никаких предложений Нику Калатесу

Инсайдер Sportando: «Зенит» не делал никаких предложений Нику Калатесу
Баскетбол / Евролига 0

Как сообщил инсайдер Sportando Эмилиано Карчиа, санкт-петербургский «Зенит» не предлагал контракт разыгрывающему «Панатинаикоса» Нику Калатесу.

«Согласно данным, которые мы получили в лиге, «Зенит» не делал никаких предложений Калатесу. Клуб из Санкт-Петербурга ещё не знает бюджета на следующий сезон и ни с кем из игроков не разговаривал по поводу соглашений на будущий год», — написал Карчия на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Калатес уже выступал в России, защищая цвета «Локомотива-Кубань» в сезоне-2012/2013. В Единой лиге ВТБ Ник в среднем набирал по 14,1 очка за игру.

В составе «Панатинаикоса» Ник становился чемпионом Евролиги в 2011 году, а в составе сборной Греции завоевал бронзу чемпионата Европы в 2009 году.

Ранее также сообщалось, что Калатес может пополнить ряды ЦСКА.

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