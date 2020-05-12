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Ватутин: все сообщения о трансферах в ЦСКА являются выдумкой

Ватутин: все сообщения о трансферах в ЦСКА являются выдумкой
Баскетбол / Евролига 0

Московский ЦСКА не ведёт переговоры о подписании контракта ни с одним баскетболистом, а вся информация о возможных соглашениях и переходах является выдумкой, сообщил президент клуба Андрей Ватутин.

«Сейчас мы заняты одним — оцениваем потери и пытаемся найти путь к экономической жизнеспособности в будущем, ничего более. Мы не ведём переговоры ни по одному игроку. Всё, что сейчас публикуется, — выдумки. Болельщикам не стоит тратить время на появляющуюся информацию о трансферах в ЦСКА.

Евролига предпринимает усилия для помощи клубам. Итоги обсуждений будут утверждены на предстоящем заседании совета акционеров турнира. Это будет комплекс мер в отношении контрактов игроков на сезон-2020/2021. Меры будут действовать начиная с лета 2020 года и могут включать ограничения на расходы, чтобы обеспечить экономическую жизнеспособность клубов, поэтому сегодня не имеет никакого смысла вести переговоры», — приводит слова Ватутина ТАСС.

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