Ватутин: все сообщения о трансферах в ЦСКА являются выдумкой

Московский ЦСКА не ведёт переговоры о подписании контракта ни с одним баскетболистом, а вся информация о возможных соглашениях и переходах является выдумкой, сообщил президент клуба Андрей Ватутин.



«Сейчас мы заняты одним — оцениваем потери и пытаемся найти путь к экономической жизнеспособности в будущем, ничего более. Мы не ведём переговоры ни по одному игроку. Всё, что сейчас публикуется, — выдумки. Болельщикам не стоит тратить время на появляющуюся информацию о трансферах в ЦСКА.



Евролига предпринимает усилия для помощи клубам. Итоги обсуждений будут утверждены на предстоящем заседании совета акционеров турнира. Это будет комплекс мер в отношении контрактов игроков на сезон-2020/2021. Меры будут действовать начиная с лета 2020 года и могут включать ограничения на расходы, чтобы обеспечить экономическую жизнеспособность клубов, поэтому сегодня не имеет никакого смысла вести переговоры», — приводит слова Ватутина ТАСС.