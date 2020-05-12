«До луны и обратно». Анна Седокова призналась в любви Янису Тимме
Известная певица Анна Седокова опубликовала трогательное совместное фото с форвардом «Химок» Янисом Тиммой. На снимке артистка на фоне переливающегося неба целует своего возлюбленного.
«Люблю тебя. До луны и обратно», — подписала фотографию Седокова.
Если у вас не открывается фотография, её можно посмотреть на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради них баскетболист сборной Латвии оставил семью.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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