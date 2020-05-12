«Индиана» намерена сохранить Оладипо любой ценой
Руководство «Индианы Пэйсерс» намерено сохранить одного из лидеров команды, атакующего защитника Виктора Оладипо, любой ценой, сообщает Indy Srar. Контракт игрока с командой из Индианаполиса завершается в 2021 году, и он уже успел отклонить первое предложение клуба о продлении.
Напомним, Виктор пропустил большую часть нынешнего сезона, так как восстанавливался после тяжёлой травмы. В сезоне-2019/2020 он успел принять участие в 13 матчах, набирая в них 13,8 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 3,0 передачи.
Ранее ряд источников сообщал, что в предстоящее межсезонье ряд клубов предпримет агрессивные попытки заполучить Оладипо. Наиболее в услугах игрока заинтересованы в «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс».
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