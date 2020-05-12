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Защитник ЦСКА Ухов продемонстрировал баскетбол в домашних условиях

Защитник ЦСКА Ухов продемонстрировал баскетбол в домашних условиях
Баскетбол / Евролига 0

Защитник ЦСКА Иван Ухов работает над сохранением формы даже в условиях карантина. Баскетболист на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, в котором видно, как он тренируется на заднем дворе одного из частных домов.

«Немного домашнего баскетбола», — написал Ухов.

Отметим, что геотег на страничке в социальной сети отражает город Соликамск Пермского края. Судя по всему, именно там Иван пережидает пандемию коронавируса.

Видео «домашнего баскетбола» доступно на странице игрока в «Инстаграме».

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