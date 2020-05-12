Китай продолжит бойкотировать трансляции матчей НБА
Центральное телевидение Китая (CCTV) объявило, что продолжит бойкотировать трансляции матчей НБА, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.
Напомним, скандал вокруг отношений НБА и Китая возник в канун старта нынешнего сезона. Тогда генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэррил Мори опубликовал на своей странице в «Твиттере» сообщение, в котором поддерживал антиправительственные акции в Гонконге. Это вызвало недовольство в Китае и привело к огромным убыткам НБА из-за прекращения сотрудничества с китайским рынком.
Между тем, невзирая на финансовые потери, в НБА поддержали Мори, защитив права игроков и функционеров на свободу мнения.
Напомним, сезон НБА из-за пандемии коронавируса приостановлен на неопределённый срок.
- 12 мая 2020
-
22:05
-
20:59
-
20:45
-
18:58
-
18:02
-
16:12
-
15:57
-
14:53
-
13:56
-
13:08
-
12:58
-
12:34
-
11:08
-
09:01
-
08:09
-
07:47
-
07:31
-
06:49
-
00:59
- 11 мая 2020
-
23:04
-
21:51
-
20:57
-
19:53
-
17:38
-
16:50
-
15:01
-
14:14
-
14:05
-
11:48
-
11:29
-
10:55
-
09:29
-
09:00
-
08:42
- 10 мая 2020
-
23:42
Партнерский контент