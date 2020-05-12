Китай продолжит бойкотировать трансляции матчей НБА

Центральное телевидение Китая (CCTV) объявило, что продолжит бойкотировать трансляции матчей НБА, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.

Напомним, скандал вокруг отношений НБА и Китая возник в канун старта нынешнего сезона. Тогда генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэррил Мори опубликовал на своей странице в «Твиттере» сообщение, в котором поддерживал антиправительственные акции в Гонконге. Это вызвало недовольство в Китае и привело к огромным убыткам НБА из-за прекращения сотрудничества с китайским рынком.

Между тем, невзирая на финансовые потери, в НБА поддержали Мори, защитив права игроков и функционеров на свободу мнения.

Напомним, сезон НБА из-за пандемии коронавируса приостановлен на неопределённый срок.