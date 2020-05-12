«Барселона» с 13 мая начнёт индивидуальные тренировки

Руководство баскетбольного клуба «Барселона» приняло решение возобновить тренировочный процесс, сообщает Eurohoops. Для начала команда начнёт работу в режиме индивидуальных тренировок. Предварительно все баскетболисты пройдут медицинский осмотр, сообщает Eurohoops.

Тренировочный процесс будет идти по специальной программе, при этом игрокам будет запрещено посещать раздевалку.

Напомним, руководство Испанской федерации баскетбола изучает возможность доигровки сезона. Ожидается, что завершающая часть чемпионата пройдёт в одном городе. Право на проведение финальной части сезона оспаривают десять городов.

На момент приостановки сезона чемпионата Испании «Барселона», имея в активе в 23 матчах 19 побед, занимала в турнирной таблице первое место.