Кендрик Перкинс не включил Леброна в топ-5 самых техничных игроков в истории НБА

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс опубликовал в «Твиттере» свою версию пятёрки самых техничных игроков лиги всех времён. Прославленный баскетболист не включил в неё звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Моя версия списка самых техничных игроков: 1. Коби Брайант. 2. Майкл Джордан. 3. Кевин Дюрант. 4. Кайри Ирвинг. 5. Кевин Гарнетт», — написал Перкинс.



Перкинс отыграл в НБА 14 сезонов, выступая за «Бостон», «Оклахома-Сити Тандер», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В 2008 году центровой стал чемпионом в составе «Селтикс».



Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

Кендрик Перкинс составил идеальную стартовую пятёрку НБА