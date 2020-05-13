Кендрик Перкинс не включил Леброна в топ-5 самых техничных игроков в истории НБА

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс опубликовал в «Твиттере» свою версию пятёрки самых техничных игроков лиги всех времён. Прославленный баскетболист не включил в неё звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Моя версия списка самых техничных игроков: 1. Коби Брайант. 2. Майкл Джордан. 3. Кевин Дюрант. 4. Кайри Ирвинг. 5. Кевин Гарнетт», — написал Перкинс.
Перкинс отыграл в НБА 14 сезонов, выступая за «Бостон», «Оклахома-Сити Тандер», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В 2008 году центровой стал чемпионом в составе «Селтикс».
Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
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