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Раскрыта личность хакера, взломавшего «твиттер» и банковский счёт Янниса Адетокунбо

Раскрыта личность хакера, взломавшего «твиттер» и банковский счёт Янниса Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Личность хакера, который взломал личные аккаунты звезды «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, была раскрыта. Им оказался 16-летний Кристиан Болтон, сообщает Fadeaway World.

Парня удалось вычислить после того, как он похвастал взломом, а также благодаря связи с девушкой по имени Кайли, которой он передал привет с аккаунта баскетболиста. Узнав личность хакера, пользователи «твиттера» начали распространять информацию о нём, включая адрес проживания.

Напомним, злоумышленник взломал «твиттер», телефон, почту и банковский счёт баскетболиста. От имени Адетокунбо в социальной сети он сообщил, что Леброн Джеймс нанял киллера, чтобы тот устранил грека, а фейковый Яннис написал, что отбил супругу у Стефена Карри. Кроме того, на странице разместили оскорбления в адрес уже погибшего Коби Брайанта.

Хакеры взломали не только «твиттер» Янниса Адетокунбо, но и банковский счёт
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