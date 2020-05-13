Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Рейтинг лучших игроков в истории НБА от ESPN: Карри выше Дюранта, Новицки, Пиппена и Уэйда

Рейтинг лучших игроков в истории НБА от ESPN: Карри выше Дюранта, Новицки, Пиппена и Уэйда
Баскетбол / НБА 0

Пресс-служба телеканала ESPN опубликовала вторую часть своей версии списка 74 лучших игроков в истории НБА. Эксперты провели тысячи сравнений. Они рассматривали общую ценность выступлений и наиболее успешные моменты карьер баскетболистов.

Во второй части списка представлены игроки, занявшие места с 40-го по 11-е места:

40. Крис Пол
39. Уолт Фрейзер
38. Боб Петтит
37. Патрик Юинг
36. Кевин Макхэйл
35. Джейсон Кидд
34. Джордж Майкан
33. Джон Хавличек
32. Джеймс Харден
31. Айзея Томас
30. Стив Нэш
29. Аллен Айверсон
28. Джон Стоктон
27. Яннис Адетокунбо
26. Дуэйн Уэйд
25. Кавай Леонард
24. Дэвид Робинсон
23. Чарльз Баркли
22. Элджин Бэйлор
21. Скотти Пиппен
20. Кевин Гарнетт
19. Дирк Новицки
18. Мозес Мэлоун
17. Карл Мэлоун
16. Джерри Уэст
15. Джулиус Ирвинг
14. Кевин Дюрант
13. Стефен Карри
12. Хаким Оладжьювон
11. Оскар Робертсон.

Рейтинг лучших игроков в истории НБА от ESPN: Уэстбрук, Макгрэйди и Картер выше Родмана
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020