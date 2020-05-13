Чарльз Баркли: Джордан избирательно подходил к преследованию игроков

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли заявил, что легенда «Чикаго Буллз» 1990-х Майкл Джордан избирательно подходил к тому, кого из одноклубников травить и провоцировать.



«Вы знаете, Джордан использовал избирательное преследование. Он знал, кто стерпит его выходки – на кого можно поднимать руку и кричать. Есть ряд парней, к которым нельзя так относиться. Да, чёрт побери, некоторые просто наваляют тебе, если ты попытаешься вести себя с ними подобным образом. Так что Джордан избирательно подходил к преследованию игроков. Я говорю о Скотте Баррелле и Стиве Керре», – сказал Баркли в эфире Dan Le Batard Show.

Баркли – о прекращении дружбы с Джорданом: мне грустно, но я не хочу лицемерить