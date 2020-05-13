Скип Бэйлесс объяснил, почему Леброн по лидерским качествам уступает Джордану
Телеаналитик ESPN Скип Бэйлесс рассказал, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс слишком мягкий человек, чтобы соответствовать тому же уровню лидерских качеств, которые демонстрировал легендарный Майкл Джордан.
«Майкл Джордан не был задирой. Он был лучшим лидером и мотиватором всех времён. Как он сказал сам: «Я вёл за собой людей, даже когда они не хотели этого».
Он мог быть бессердечным, безжалостным и хладнокровным. Мог быть всем тем, что можно связать с понятием «задира». Но в этом и заключался его безумный метод, чтобы выиграть чемпионат.
Леброн слишком хороший парень, чтобы поднять и вести команду так, как сделал это Джордан во время шести чемпионств, с шестью призами MVP», – написал Бэйлесс в серии постов в «Твиттере».
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