Скип Бэйлесс объяснил, почему Леброн по лидерским качествам уступает Джордану

Телеаналитик ESPN Скип Бэйлесс рассказал, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс слишком мягкий человек, чтобы соответствовать тому же уровню лидерских качеств, которые демонстрировал легендарный Майкл Джордан.

«Майкл Джордан не был задирой. Он был лучшим лидером и мотиватором всех времён. Как он сказал сам: «Я вёл за собой людей, даже когда они не хотели этого».

Он мог быть бессердечным, безжалостным и хладнокровным. Мог быть всем тем, что можно связать с понятием «задира». Но в этом и заключался его безумный метод, чтобы выиграть чемпионат.

Леброн слишком хороший парень, чтобы поднять и вести команду так, как сделал это Джордан во время шести чемпионств, с шестью призами MVP», – написал Бэйлесс в серии постов в «Твиттере».