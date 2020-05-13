Антонов назвал лучшим разыгрывающим в России Хвостова, а не Шведа

Форвард ЦСКА Семён Антонов заявил, что считает лучшим разыгрывающим в России игрока «Зенита» Дмитрия Хвостова. По словам Антонова, Алексею Шведу лучше подходит позиция атакующего защитника.



«Лучший российский разыгрывающий – это Дмитрий Хвостов. Шведа я бы на позицию атакующего защитника сдвинул, он там более продуктивен может быть. Мне кажется, что ему и самому нравится больше со второго номера играть. В любом случае против Шведа всегда очень сложно играть», — приводит слова Антонова «Р-Спорт».



Напомним, розыгрыш Единой лиги ВТБ был приостановлен досрочно из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен, решение о возможном возобновлении турнира будет принято до 24 мая.