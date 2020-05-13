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Энес Кантер сказал, что будет выступать в WWE после завершения карьеры

Энес Кантер сказал, что будет выступать в WWE после завершения карьеры
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер заявил, что у него уже есть предложение о контракте с рестлинг-организацией WWE, сообщает Bleacher Report. По словам Кантера, он будет выступать в промоушене WWE после завершения баскетбольной карьеры.

27-летний Кантер уже принимал участие в шоу WWE. На турнире 24/7 он на короткий промежуток времени стал обладателем пояса, но затем уступил его рестлеру R-Truth.

WWE стремится включить в участие в своих шоу известных звёзд кино, сериалов и спорта. Известный игрок в американский футбол Роб Гронковски принимал участие в WrestleMania 36 и является действующим чемпионом 24/7.

В шоу WWE участвовал и Тайсон Фьюри, действующий чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC.

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