Энес Кантер сказал, что будет выступать в WWE после завершения карьеры

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер заявил, что у него уже есть предложение о контракте с рестлинг-организацией WWE, сообщает Bleacher Report. По словам Кантера, он будет выступать в промоушене WWE после завершения баскетбольной карьеры.



27-летний Кантер уже принимал участие в шоу WWE. На турнире 24/7 он на короткий промежуток времени стал обладателем пояса, но затем уступил его рестлеру R-Truth.



WWE стремится включить в участие в своих шоу известных звёзд кино, сериалов и спорта. Известный игрок в американский футбол Роб Гронковски принимал участие в WrestleMania 36 и является действующим чемпионом 24/7.



В шоу WWE участвовал и Тайсон Фьюри, действующий чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC.