Дюрант: вернусь, когда придёт время

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не стал называть точных сроков возвращения на паркет. Из-за травмы Дюрант пропустил первую часть сезона-2019/2020. Из-за пандемии коронавируса чемпионат НБА приостановлен на неопределённый срок.



«Что есть, то есть. Все ждут моего возвращения. Много эмоций, понимаю. Но я вернусь, когда придёт время», — приводит слова Кевина Clutch Points.



Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии НБА с «Торонто Рэпторс». В предыдущем регулярном чемпионате принял участие в 78 матчах, набирая 26,0 очка, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи.

Ранее стало извсетно, что форвард стал одним из четырёх баскетболистов «Бруклин Нетс», заразившихся коронавирусом.