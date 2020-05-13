Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дюрант: вернусь, когда придёт время

Дюрант: вернусь, когда придёт время
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не стал называть точных сроков возвращения на паркет. Из-за травмы Дюрант пропустил первую часть сезона-2019/2020. Из-за пандемии коронавируса чемпионат НБА приостановлен на неопределённый срок.

«Что есть, то есть. Все ждут моего возвращения. Много эмоций, понимаю. Но я вернусь, когда придёт время», — приводит слова Кевина Clutch Points.

Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии НБА с «Торонто Рэпторс». В предыдущем регулярном чемпионате принял участие в 78 матчах, набирая 26,0 очка, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи.

Ранее стало извсетно, что форвард стал одним из четырёх баскетболистов «Бруклин Нетс», заразившихся коронавирусом.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020