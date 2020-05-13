Антонов: есть ребята, которые играют не хуже иностранцев, но им дают меньше времени в игре

Форвард ЦСКА Семён Антонов выразил мнение, что в России есть молодые баскетболисты, играющие не хуже легионеров, однако не получающие кредита доверия тренеров команд.



«Нужно показывать, что ты играешь лучше иностранца, играть намного лучше, чтобы тренер делал ставку именно на тебя.

На некоторых позициях есть ребята, которые не хуже иностранцев, но, к сожалению, выходит так, что иностранцам дают больше игрового времени. Не знаю, с чем это связано.



Нужно просто выходить и отрабатывать свои минуты, приносить какую-то пользу, несмотря на ограниченное время, и относиться к этому как к работе», — сказал Семён Антонов во время прямой трансляции на странице ПБК ЦСКА во «ВКонтакте».