Игроки «Майами Хит» возобновили тренировки

12 игроков «Майами Хит» провели индивидуальные тренировки в спортивном комплексе клуба, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн в «Твиттере».



Все игроки соблюдали социальное дистанцирование. Комплекс был впервые открыт с середины марта, когда его пришлось закрыть из-за вспышки коронавируса. Сезон НБА официально приостановили с 12 марта.



Ранее стало известно, что через две-четыре недели комиссар НБА Адам Сильвер намерен в ближайшее время принять решение о статусе текущего сезона. В решении по текущему сезону будет играть роль сразу несколько факторов. Если ситуация в стране не улучшится или ухудшится в течение следующих нескольких недель, тогда вероятность отмены сезона-2019/2020, скорее всего, станет реальностью.

НБА в течение 2-4 недель намерена объявить о решении по возобновлению или отмене сезона