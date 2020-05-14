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Игроки «Майами Хит» возобновили тренировки

Игроки «Майами Хит» возобновили тренировки
Баскетбол / НБА 0

12 игроков «Майами Хит» провели индивидуальные тренировки в спортивном комплексе клуба, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн в «Твиттере».

Все игроки соблюдали социальное дистанцирование. Комплекс был впервые открыт с середины марта, когда его пришлось закрыть из-за вспышки коронавируса. Сезон НБА официально приостановили с 12 марта.

Ранее стало известно, что через две-четыре недели комиссар НБА Адам Сильвер намерен в ближайшее время принять решение о статусе текущего сезона. В решении по текущему сезону будет играть роль сразу несколько факторов. Если ситуация в стране не улучшится или ухудшится в течение следующих нескольких недель, тогда вероятность отмены сезона-2019/2020, скорее всего, станет реальностью.

НБА в течение 2-4 недель намерена объявить о решении по возобновлению или отмене сезона
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