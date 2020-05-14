Главный тренер «Клипперс» Док Риверс составил идеальную стартовую пятёрку НБА всех времён

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс в совместном шоу в YouTube со своим со своим сыном Остином, выступающим за «Хьюстон Рокетс», поделился своей версией идеальной стартовой пятёрки НБА всех времён.



«Я начну с тяжёлого форварда. Это Тим Данкан. Он мой номер четыре. Первый и второй, разыгрывающий и атакующие защитники — Мэджик Джонсон и Майкл Джордан. Номер три и лёгкий форвард — Леброн Джеймс. И пятёрка, центровой — Карим Абдул-Джаббар», — рассказал Риверс.



Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.