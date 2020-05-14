Малькольм Дилэйни покинет «Барселону»
Испанская «Барселона» и защитник Малькольм Дилэйни достигли соглашения о прекращении сотрудничества. Каталонский клуб имел возможность продлить контракт с игроком, который истекает 30 июня, но не стал пользоваться этой опцией. Об этом сообщает Eurohoops.
Американский защитник до остановки сезона в Евролиге сыграл за «Барселону» 26 матчей, набирая в среднем 10,2 очка и отдавая 4,8 передачи.
До перехода в «Барселону» Дилэйни провёл сезон в чемпионате Китая, защищая цвета «Гуандунг Саузерн Тайгерс». Ранее он выступал в НБА в составе «Атланты Хоукс». Всего в Национальной баскетбольной ассоциации он провёл 127 поединков. Также у Малкольма есть опыт выступлений в России. В период с 2014 по 2016 год он защищал цвета «Локомотива-Кубань».
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