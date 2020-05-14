Марк Джексон: Джордан – величайший баскетболист, но у Леброна будет лучшая карьера

Бывший главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Марк Джексон сравнил достижения легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана и звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Я бы сказал так, когда всё будет сказано и сделано, у Леброна будет лучшая карьера в истории НБА. Он станет самым результативным игроком всех времён, войдёт в топ-5 по передачам, а также достигнет многого другого, о чём говорить слишком долго.



При этом Майкл Джордан – величайший из всех, кто играл в баскетбол. Разница между ним и Леброном в ментальности, в инстинкте убийцы. Есть всего два игрока, против которых я выходил и знал, что они хотят умереть на площадке: Майкл Джордан и Коби Брайант», – приводит слова Джексона Fadeaway World.