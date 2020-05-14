Карасёв: моя позиция не меняется. «Химки» — чемпион

Форвард «Химок» Сергей Карасёв высказался о досрочном завершении сезона-2019/2020 в Единой лиге ВТБ без определения чемпиона.
«Моя позиция до сих пор не меняется. «Химки» — чемпион. Все видели, как мы провели встречу с ЦСКА. Думаю, что если бы играли с ЦСКА на их площадке, то результат был бы таким же, как и у нас дома. У нас была полная уверенность в себе, полная уверенность в победе в чемпионате. Нам этого не дали. Но это делает нас сильнее. В следующем году будем доказывать, что мы чемпионы Единой лиги ВТБ», — сказал Сергей Карасёв в беседе с Маратом Араслановым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразили открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение.
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