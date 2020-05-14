Карасёв: кто будет следующим игроком НБА из России? Сергей Карасёв

Форвард «Химок» Сергей Карасёв поделился мнением о развитии баскетбола в России и оценил свои перспективы вернуться в НБА.



«У нас многомиллионная страна и нет игроков, которые играют за океаном. Почему? У нас нет базовой детско-спортивной школы. Нет тренеров, которые будут реально заниматься с душой, а не ради денег, чтобы обучить ребёнка и дать ему по максимуму. Думаю, что это наша самая большая проблема. Кто будет следующим игроком НБА из России? Сергей Карасёв. Устроит ответ? Это моя мечта № 2. Мечта № 1 — выиграть Евролигу. Нужно немного перестроить свою голову, чтобы вернуться в США.



Там нужны эгоисты, это я понял за три года в США. Они любят командных игроков, но они там не ценятся. Туда надо ехать состоявшимся игроком, особенно из Европы. Я бы ехал туда в роли Рэя Аллена — человека, который переводит игру в овертайм и команда выигрывает чемпионство», — сказал Сергей Карасёв в беседе с Маратом Араслановым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».