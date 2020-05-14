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Карасёв — о решении перейти из «Зенита» в «Химки»: для меня выбор был очевиден

Карасёв — о решении перейти из «Зенита» в «Химки»: для меня выбор был очевиден
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Химок» Сергей Карасёв объяснил решение перейти из «Зенита» в «Химки» перед стартом сезона-2019/2020.

«Безусловно, было непросто. Питер — мой родной город, где я родился. Считаю себя петербуржцем. Принимал решение с супругой и семьёй. Решили, что надо ехать в Москву и менять обстановку. Когда сидишь на одном месте, то привыкается. Когда меняешь обстановку, то растёшь в житейском и профессиональном планах. «Химки» — команда Евролиги. Я впервые сыграл в Евролиге в этом году. Для меня выбор перед началом сезона был очевиден.

Евролига — очень качественный турнир с очень качественными игроками. Если сравнивать с Еврокубком, то нет ни одной проходной игры. Все соперники в этом сезоне очень серьёзные. Все игры проходили в невероятной борьбе. Надо было выкладываться на 120%. Евролига намного отличается от всех турниров», — сказал Сергей Карасёв в беседе с Маратом Араслановым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

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