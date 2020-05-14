Карасёв: Мозгов — игрок с высочайшей буквы. Не просто так он стал чемпионом НБА

Форвард «Химок» Сергей Карасёв рассказал о процессе восстановления своего одноклубника центрового Тимофея Мозгова и оценил его влияние на команду.



«На тренировках Мозгов смотрелся довольно неплохо, старался, двигался. Безусловно, Тима — огромная помощь для нас, если бы он вернулся. Это дополнительный заряд под кольцом. Игрок с высочайшей буквы. Не просто так он стал чемпионом НБА. Все следят за его состоянием. Он сейчас тренируется, готовится и старается держать себя в форме», — сказал Сергей Карасёв в беседе с Маратом Араслановым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Мозгов стал игроком «Химок» в минувшее межсезонье, но так и не сумел провести за команду ещё ни одного матча. Баскетболиста беспокоит травма колена, которая помешала ему продолжить выступления в НБА. Последним клубом Тимофея в НБА был «Орландо Мэджик». За флоридцев центровой также не провёл ни одного матча.