РФБ пока не знает, будут ли продлены полномочия президента Кириленко ещё на год

Генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина отметила, что пока неизвестно, будут ли продлены на год в связи с переносом Олимпиады в Токио полномочия президента организации Андрея Кириленко.



«В понедельник поступила информация, что Минспорт официально продлил на один год государственную аккредитацию РФБ. Что касается выборов президента РФБ, то мы ждём инструкций. Знаю, что ОКР и Минспорт занимаются этим вопросом, прорабатывают этот момент с юридической точки зрения. Пока мы не знаем, будут ли теперь продлены полномочия президента федерации на год или иной какой-то вариант.



Понятно, что это будет общее решение на все федерации по олимпийским летним видам. Закон говорит, что выборы президента проводятся раз в четыре года в течение шести месяцев после Олимпиады. После переноса Игр в Токио встаёт вопрос, как сейчас это правильно трактовать», — приводит слова Галкиной «Р-Спорт».