Квалификация на Олимпийские игры в Токио пройдёт с 29 июня по 4 июля 2021 года

ФИБА подтвердила, что перенесённые мужские квалификационные турниры на Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола.
Турниры пройдут с 29 июня по 4 июля 2021 года.
Четыре олимпийских отборочных турнира ФИБА будут проводиться в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии.
Всего в отборочных соревнованиях примет участие 24 сборные, включая национальную команду России. Жеребьёвка квалификационного турнира состоялась в ноябре 2019 года.
Сборная России сыграет в одной группе с командами Мексики и Германии в группе А. По регламенту турнира в полуфинальных матчах две лучшие команды группы А сыграют с двумя лучшими из группы В.
В группе В квалификационного турнира выступят сборные Хорватии, Бразилии и Туниса.
Ранее в финальный турнир Олимпиады пробились сборные Аргентины, Австралии, Испании, Франции, Ирана, Нигерии и США, а также сборная Японии, представляющая страну — хозяйку Игр.
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