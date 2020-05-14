Астахов: переговоры со Шведом и вообще все переговоры сейчас на паузе

Генеральный директор подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов заявил, что в настоящий момент бесполезно говорить о трансферах, а все переговоры, включая общение с защитником Алексеем Шведом, сейчас на паузе.



«Не стану комментировать все эти слухи, обсуждения. Всё это в принципе бесполезно в нынешней ситуации. Придет время, снимут карантин. Поймем, доигрываем ли мы сезон, когда начнётся следующий. Все зафиксируют свои убытки. Сейчас Евролига разрабатывает пакет поддержки клубов на следующий сезон. Все в диалоге, и никто не может сказать точно ничего.



Ты не можешь обещать игроку контракт, игрок не может обещать клубу… В этом плане всё сложно. Переговоры со Шведом и вообще все переговоры сейчас на паузе, всё приостановлено», — приводит слова Астахова «Р-Спорт».