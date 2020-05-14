Защитник «Реала» Льюль показал, что бывает с броском после двух месяцев карантина

Разыгрывающий защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Льюль показал, что случилось с его броском за два месяца карантина. Забавное видео он выложил на своей странице в «Инстаграме».

Льюль, известный своим хорошим броском с дальней дистанции, в ходе индивидуальной тренировки встал за дугу для выполнения трёхочковых и едва попал в край щита.

Видео доступно также на «Чемпионате».

Напомним, чемпионат Испании по баскетболу, как и другие европейские турниры, из-за пандемии коронавируса приостановлен. Если в Италии, Бельгии и Франции приняли решение не возобновлять первенства, то в Испании рассматривают вариант доигровки сезона с участием десяти команд. Матчи такого турнира должны состояться в одном городе.