ЦСКА согласовал новый двухлетний контракт с Майком Джеймсом
Руководство ЦСКА договорилось о продлении сотрудничества с лидером команды, разыгрывающим защитником Майком Джеймсом. Американец подпишет с «армейцами» новое двухлетнее соглашение.
«Руководство ЦСКА договорилось о продлении контракта с Джеймсом, который истекает летом. Все детали нового двухлетнего договора согласованы. Соглашение будет подписано, когда у Майка появится физическая возможность прибыть в Москву, тогда об этом факте объявят официально», — приводит слова собственного источника в «армейском» клубе издание «Известия».
Напомним, сезон 2019/20 стал дебютным для Джеймса в составе команды из Москвы. В ЦСКА он быстро зарекомендовал себя как лидер команды и является самым результативным игроком коллектива.
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