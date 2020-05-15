Антон Понкрашов: очень важно, чтобы молодое поколение посмотрело «Последний танец»

Защитник «Зенита» Антон Понкрашов поделился впечатлениями от сериала «Последний танец», посвящённого легендарному Майклу Джордану и команде «Чикаго Буллз» 1990-х.



«Очень важно, чтобы молодое поколение посмотрело этот сериал. Молодому поколению будет полезно посмотреть, как работают настоящие профессионалы и вообще в принципе что такое команда, как сделать её великой. Мне кажется, именно про это фильм и про отношения людей.



Жёсткость Джордана в отношении других? Я сегодня как раз смотрел мини-нарезку, в которой прозвучали интересные слова про отношения людей, что кто-то должен быть таким человеком, который будет заводить команду, который может сказать тебе правду. Где-то ты недорабатываешь, и он скажет тебе, что ты недорабатываешь.

Главный аргумент Джордана – его титулы, его величие. Если хочешь быть на этом уровне, то будь добр работать. Поэтому всё просто. В баскетболе все понимают эту тему. Тем же, кто просто смотрит картинку, кажется, что Джордан не совсем правильно себя вёл. Но это чисто он, его отношение к игре и делу, тут всё просто», – сказал Понкрашов в эфире «Матч ТВ».



«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.