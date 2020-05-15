Источник: «Зенит» проявляет интерес к разыгрывающему «Химок» Алексею Шведу

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в разыгрывающем защитнике подмосковных «Химок» Алексее Шведе, сообщает Eurohoops. Контракт игрока заканчивается этим летом, после чего он станет свободным агентом.



Ранее генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов сообщил, что клуб работает над продлением контракта с Алексеем. Но позже признался, что «переговоры со Шведом и вообще все переговоры сейчас на паузе, всё приостановлено».

Кроме того агент Шведа Обрад Фимич не исключаил возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.

На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.