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ЦСКА, вероятнее всего, расстанется с Куфосом

ЦСКА, вероятнее всего, расстанется с Куфосом
Баскетбол / Евролига 0

Руководство ЦСКА, вероятнее всего, расстанется с центровым Костой Куфосом, сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственные источники в клубе.

«Высока вероятность, что ЦСКА воспользуется опцией в контракте Куфоса и попрощается с игроком, который не смог проявить себя должным образом», — пояснил источник.

Напомним, Куфос присоединился к ЦСКА в преддверии сезона-2019/2020, это был его первый опыт выступлений в Европе. В Евролиге Куфос принял участие в 17 матчах, набирая в них 3,7 очка и собирая 2,8 подбора. В Единой лиге ВТБ на счету баскетболиста 10 поединков, в которых он набирал 8,4 очка и собирал 5,2 подбора.

Источник добавил, что место Куфоса в ЦСКА, вероятнее всего, займёт Никола Милутинов.

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