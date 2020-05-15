ЦСКА, вероятнее всего, расстанется с Куфосом
Руководство ЦСКА, вероятнее всего, расстанется с центровым Костой Куфосом, сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственные источники в клубе.
«Высока вероятность, что ЦСКА воспользуется опцией в контракте Куфоса и попрощается с игроком, который не смог проявить себя должным образом», — пояснил источник.
Напомним, Куфос присоединился к ЦСКА в преддверии сезона-2019/2020, это был его первый опыт выступлений в Европе. В Евролиге Куфос принял участие в 17 матчах, набирая в них 3,7 очка и собирая 2,8 подбора. В Единой лиге ВТБ на счету баскетболиста 10 поединков, в которых он набирал 8,4 очка и собирал 5,2 подбора.
Источник добавил, что место Куфоса в ЦСКА, вероятнее всего, займёт Никола Милутинов.
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