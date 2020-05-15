ЦСКА потерял несколько спонсоров, бюджет клуба будет сокращён

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о негативном влиянии пандемии коронавируса на положение в клубе. По словам функционера, «армейцы» лишились ряда спонсоров, что приведёт к сокращению бюджета.

«Одна из основных проблем на данный момент заключается в потере источников дохода. Понятно, что мы не продаём билеты, к нам не ходят зрители, нет матчей, не покупается сувенирная продукция, нет телетрансляций. Нулевой доход на данном этапе у всех баскетбольных команд. Мы уже столкнулись с тем, что ряд спонсоров, к сожалению, не сможет продолжать сотрудничество с ЦСКА по объективным причинам.



Также понятно, что бюджет клуба будет прилично и серьёзно сокращён. Мне не хочется сгущать краски, потому что все европейские баскетбольные команды находятся в похожем положении. Все пытаются сейчас найти некое дно, от которого можно оттолкнуться. Никто не заключает никаких контрактов с игроками, нет никакой трансферной деятельности», — рассказал Ватутин в интервью, видео которого размещено на YouTube-канале «Россия 24».