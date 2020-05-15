ЦСКА потерял несколько спонсоров, бюджет клуба будет сокращён

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о негативном влиянии пандемии коронавируса на положение в клубе. По словам функционера, «армейцы» лишились ряда спонсоров, что приведёт к сокращению бюджета.
«Одна из основных проблем на данный момент заключается в потере источников дохода. Понятно, что мы не продаём билеты, к нам не ходят зрители, нет матчей, не покупается сувенирная продукция, нет телетрансляций. Нулевой доход на данном этапе у всех баскетбольных команд. Мы уже столкнулись с тем, что ряд спонсоров, к сожалению, не сможет продолжать сотрудничество с ЦСКА по объективным причинам.
Также понятно, что бюджет клуба будет прилично и серьёзно сокращён. Мне не хочется сгущать краски, потому что все европейские баскетбольные команды находятся в похожем положении. Все пытаются сейчас найти некое дно, от которого можно оттолкнуться. Никто не заключает никаких контрактов с игроками, нет никакой трансферной деятельности», — рассказал Ватутин в интервью, видео которого размещено на YouTube-канале «Россия 24».
- 15 мая 2020
-
18:12
-
17:22
-
17:04
-
16:08
-
14:47
-
12:40
-
11:54
-
11:07
-
10:20
-
09:29
-
01:16
- 14 мая 2020
-
23:43
-
22:50
-
21:55
-
20:55
-
19:47
-
19:37
-
17:41
-
17:38
-
17:37
-
17:23
-
16:47
-
15:05
-
11:46
-
10:38
-
09:09
-
04:34
-
03:42
-
00:03
- 13 мая 2020
-
22:55
-
21:07
-
20:03
-
18:51
-
17:52
-
15:55