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ЦСКА потерял несколько спонсоров, бюджет клуба будет сокращён

ЦСКА потерял несколько спонсоров, бюджет клуба будет сокращён
Баскетбол / Евролига 0

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о негативном влиянии пандемии коронавируса на положение в клубе. По словам функционера, «армейцы» лишились ряда спонсоров, что приведёт к сокращению бюджета.

«Одна из основных проблем на данный момент заключается в потере источников дохода. Понятно, что мы не продаём билеты, к нам не ходят зрители, нет матчей, не покупается сувенирная продукция, нет телетрансляций. Нулевой доход на данном этапе у всех баскетбольных команд. Мы уже столкнулись с тем, что ряд спонсоров, к сожалению, не сможет продолжать сотрудничество с ЦСКА по объективным причинам.

Также понятно, что бюджет клуба будет прилично и серьёзно сокращён. Мне не хочется сгущать краски, потому что все европейские баскетбольные команды находятся в похожем положении. Все пытаются сейчас найти некое дно, от которого можно оттолкнуться. Никто не заключает никаких контрактов с игроками, нет никакой трансферной деятельности», — рассказал Ватутин в интервью, видео которого размещено на YouTube-канале «Россия 24».

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